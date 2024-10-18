Були сигнали про підтримку. Генсек НАТО оцінив план перемоги України

"Ми усі хочемо, щоб Україна виграла. Ми хочемо, щоб Путін забув про свої амбіції. Адже тут йдеться про наші цінності, про нашу колективну безпеку. І з усіх цих причин ми будемо продовжувати робити все для того, щоб Україна мала те, що вона потребує. Йдеться про матеріальну підтримку, військову підтримку та гуманітарну. Тобто всю підтримку, яку вона потребує, аби відбивати атаки Росії", - сказав Рютте.

Він додав, що вчора, 17 жовтня, під час зустрічі Ради Україна-НАТО союзники не розглядали кожен пункт плану перемоги окремо. Але серед партнерів були сигнали щодо підтримки.

"У залі були конкретні сигнали, що український уряд, український президент отримують підтримку з боку наших союзників. Ми ні що не будемо обговорювати без України", - додав генсек.

За слова Рютте, союзними обговорили, як мають забезпечувати підтримку України

"Україна отримає ту допомогу, яку вона потребує. Український оборонпром продовжуватиме працювати. Вони зараз чудово виготовляють дрони та іншу техніку. І звичайно ми надаватимемо підтримку щодо з боку навчань тощо. Щоб все це тривало і надалі. Ось на чому ми зосереджували нашу увагу", - сказав він.