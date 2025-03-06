Были "разные цели": Келлог прокомментировал ссору между Зеленским и Трампом

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что спор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на прошлой неделе произошел из-за "разных целей" лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Келлога во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям.

По словам Келлога, спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом в Овальном кабинете показал, что администрации двух стран имеют "разные цели" относительно войны в Украине.

*"Что произошло - два лидера стран пришли на встречу с целями, которые не были согласованы между собой. И произошел публичный разрыв между целями двух администраций", - отметил Келлог.

Спецпредставитель заявил, что Зеленский пытался убедить Трампа и в дальнейшем оказывать поддержку Украине, чтобы она имела преимущество над РФ.

"Зеленский воспринял эту встречу как попытку добиться того, чтобы США продолжали финансировать Украину, чтобы дать ей преимущество над Россией. Зеленский четко хотел, чтобы Трамп публично стал на его сторону против России", - сказал Келлог.

В то же время, по его словам, президент США был сфокусирован только на мире.

"Трамп не рассматривал эту встречу как способ, чтобы одна сторона получила преимущество над другой, а вместо этого был сосредоточен на мире", - пояснил Келлог.

Келлог добавил, что встреча Зеленского с Трампом прошла не так, как планировалось заранее.

"Мирные переговоры не проводятся публично. Зеленского не поставили в известность о том, что хотим мы", - сказал спецпредставитель.

Также Келлог отметил, что он никоим образом не хочет ни в чем обвинять Трампа.

Ссора Трампа и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, посещал Вашингтон. Он встречался с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время общения с журналистами между лидерами начался спор. Трамп сделал несколько резких заявлений в адрес Зеленского и утверждал, что без помощи США Украина "не продержится и двух недель" Из-за ссоры между Зеленским и Трампом их встреча закончилась досрочно.