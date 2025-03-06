Були "різні цілі": Келлог прокоментував сварку між Зеленським і Трампом

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що суперечка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня сталася через "різні цілі" лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Келлога під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин.

За словами Келлога, суперечка між президентом України Володимиром Зеленським і главою США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті показала, що адміністрації двох країн мають "різні цілі" щодо війни в Україні.

*"Що сталося - два лідери країн прийшли на зустріч із цілями, які не були узгоджені між собою. І стався публічний розрив між цілями двох адміністрацій", - зазначив Келлог.

Спецпредставник заявив, що Зеленський намагався переконати Трампа й надалі надавати підтримку Україні, щоб вона мала перевагу над РФ.

"Зеленський сприйняв цю зустріч як спробу домогтися того, щоб США продовжували фінансувати Україну, щоб дати їй перевагу над Росією. Зеленський чітко хотів, щоб Трамп публічно став на його бік проти Росії", - сказав Келлог.

Водночас, за його словами, президент США був сфокусований лише на мирі.

"Трамп не розглядав цю зустріч як спосіб, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою, а натомість був зосереджений на мирі", - пояснив Келлог.

Келлог додав, що зустріч Зеленського з Трампом пройшла не так, як планувалося заздалегідь.

"Мирні переговори не проводяться публічно. Зеленського не поставили до відома про те, що хочемо ми", - сказав спецпредставник.

Також Келлог зазначив, що він жодним чином не хоче ні в чому звинувачувати Трампа.

Сварка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого, відвідував Вашингтон. Він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами між лідерами почалася суперечка. Трамп зробив кілька різких заяв на адресу Зеленського і стверджував, що без допомоги США Україна "не протримається і двох тижнів".Через сварку між Зеленським і Трампом їхня зустріч закінчилася достроково.