ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Были мишенью российских спецслужб. В Украину из РФ вернули еще одну группу детей

Пятница 18 июля 2025 14:45
UA EN RU
Были мишенью российских спецслужб. В Украину из РФ вернули еще одну группу детей Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина вернула из России еще одну группу детей, которые с начала полномасштабного вторжения находились в оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) Bring Kids Back UA удалось спасти еще одну группу подростков с временно оккупированных территорий. Эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила", - отметил Ермак.

По его словам, их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали. Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе.

Также один из подростков стал целью оккупантов из-за того, что его отец и брат - украинские военные, в результате чего оккупанты проводили обыски у парня дома, допрашивали его и угрожали.

Самой маленькой из спасенных всего три года. Она подвергалась издевательствам из-за украинского языка, из-за чего начала заикаться и сейчас нуждается в помощи специалистов.

"Сейчас все эти дети в безопасности. Благодарен команде Save Ukraine за профессиональную работу и помощь в спасении детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил он.

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.

Так, работники СБУ и прокуроры установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

Кроме того, недавно в американском Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Дети
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе