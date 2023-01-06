Рейды по изъятию гривны и наступление оккупантов на двух направлениях, - сводка Генштаба

Российские войска усилили контрольный режим на оккупированных территориях, усиливая рейды по изъятию гривны и проверке мобильных телефонов. В то же время враг пытается наступать на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Так, в Каховке Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот украинской гривны, совершают рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.

В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения сил обороны, в городе Старобельск Луганской области противник усилил административный и контрразведывательный режимы. Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи.

По имеющейся информации, с 1 января, в Донецке, сотрудники так называемых военных комиссариатов начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет.

Ситуация на фронтах

За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре.

Опасность авиационных и ракетных ударов противника остается на всей территории Украины.

Основные усилия противник сосредотачивает на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, успеха нет.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площадка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Макеевка, Площадка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное поражение попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Никольское, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении, в частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также, в течение суток, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 810 оккупантов и сбили вражеские самолет и вертолет. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 109 тысяч своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.