"Были готовы": в ВСУ рассказали о массированном наступлении врага в Харьковской области

Российские захватчики сегодня, 1 декабря, стали проводить массированные наступательные действия в Харьковской области с применением бронетехники. Однако это не стало неожиданностью для украинских защитников, начались бои, и враг уже понес потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 42-й отдельной механизированной бригады (42 ОМБр) Вооруженных сил Украины.
Военные рассказали, что в воскресенье в зоне ответственности их бригады "противник начал массированные наступательные действия в Харьковской области".
"К наступлению были готовы. Отбиваем. Боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении 42 ОМБр.
Кроме того, воины 42-й бригады рассказали, что минимальные подтвержденные потери российских захватчиков при отражении наступления составили:
"Продолжаем выполнять задачи", - добавили военные 42 ОМБр ВСУ, и обнародовали кадры с бою, в частности, как дронами поражали вражеские силы в Харьковской области.
Напомним, ранее в сводке Генштаба ВСУ по оперативной обстановке по состоянию на 16:00 указывалось, что на Харьковском направлении ВСУ отразили 6 вражеских штурмов вблизи Старицы, Тихого и Волчанска, еще 1 бой - продолжается.
Также в военном командовании отметили, что в целом российские оккупанты до сих пор сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времивском направлениях, а также в Курской области.
К слову, в ноябре появлялась информация о трансграничных рейдах российских захватчиков в Харьковскую область. В частности, сообщалось о наступлении врага на н.п. Казачья Лопань.
При этом руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко 26 ноября опроверг информацию о наступлении россиян на это село.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.