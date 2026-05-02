Пузырь ИИ на фондовом рынке: ждать ли повторения кризиса 2000-х

10:15 02.05.2026 Сб
3 мин
Какое будущее обещают акциям технологических гигантов на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта
aimg Александр Бердинских
Пузырь ИИ на фондовом рынке: ждать ли повторения кризиса 2000-х Большинство доткомов горели на бирже без реального бизнеса за спиной (фото: Getty Images)
Стремительный рост акций технологических компаний на фоне бума искусственного интеллекта все чаще сравнивают с крахом рынка доткомов в начале 2000-х. Как именно будет сдуваться нынешний пузырь?

Об этом в интервью РБК-Украина рассуждал глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.

Главное:

Наличие пузыря: на рынке наблюдается переоценка перспектив искусственного интеллекта

Фундаментальная разница: в отличие от доткомов 2000-х, современные лидеры рынка имеют существенные прибыли и спрос на свою продукцию

Реальный экономический эффект: технология ИИ уже сейчас повышает производительность труда в сфере услуг и начинает влиять на промышленность

Вместо краха - плавный спуск: аналитик ICU прогнозирует не резкий обвал рынка, а постепенное "сдувание" пузыря.

"По моему мнению, пузырь есть. Но это связано не столько с самой темой искусственного интеллекта, сколько с традиционной реакцией рынков на то, что они считают перспективным - то есть с переоценкой перспектив", - отметил Александр Мартыненко.

Параллели между нынешним ажиотажем вокруг ИИ и бумом интернет-компаний двадцатипятилетней давности, по его мнению, очевидны. И ценовая динамика, и общая логика "новая технология изменит все" очень похожи. Однако фундаментальное отличие - в качестве самих компаний.

В отличие от большинства доткомов, которые горели на бирже без реального бизнеса за спиной, нынешние лидеры ИИ-бума имеют вполне реальные финансовые показатели. Их продажи и прибыли растут. Их продукция - например, микрочипы Nvidia - пользуется колоссальным спросом. Финансовое состояние этих компаний неизмеримо крепче, чем у доткомов, массово обанкротившихся в 2000-х.

"Многие аналитики говорят: пузырь, может, и есть, но он пока находится на начальной стадии", - резюмирует Мартыненко.

ИИ уже повышает производительность - и это меняет все

Ключевой аргумент против сценария резкого краха - реальный экономический эффект, который искусственный интеллект уже начинает давать.

"Уже есть первые признаки того, что искусственный интеллект значительно улучшает производительность труда. И это улучшение будет распространяться из сектора услуг на промышленность", - отметил аналитик ICU.

Именно это отличает нынешнюю ситуацию от доткомов принципиально. Технология не только обещает будущие прибыли, а уже генерирует измеряемые выгоды здесь и сейчас. Это означает, что есть реальное время - и реальная почва - для дальнейшего развития и роста инвестиций.

Резкого краха не будет - но спуск уже начинается

Прогноз Мартыненко относительно дальнейшего развития событий отличается от апокалиптических сценариев, которые звучат от части аналитиков.

"По моему мнению, более вероятно не то, что пузырь лопнет резко, а то, что он будет постепенно сдуваться. Ведь потенциал искусственного интеллекта все еще должен сыграть значительную роль в экономическом развитии", - считает он.

Иными словами, рынок, вероятнее всего, ждет не крах - а медленная переоценка стоимости компаний по мере того, как реальные темпы внедрения ИИ-технологий разойдутся с чрезмерно оптимистичными ожиданиями.

Отдельным вопросом остается, сможет ли Украина - несмотря на войну - вписаться в глобальный ИИ-тренд.

Мартыненко осторожно оптимистичен: интерес и определенное развитие в этой сфере уже есть. Главный вопрос - хватит ли ресурсов и институциональной воли, чтобы выйти на уровень, где вклад ИИ-сектора станет заметным для всей экономики.

