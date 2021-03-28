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Президент Єгипту розпорядився розвантажити судно в Суецькому каналі

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 16:35
Президент Єгипту розпорядився розвантажити судно в Суецькому каналі Фото: судно Ever Given розвантажать (vesselfinder.com)
Автор: Олександр Білоус

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав підготуватися до полегшення вантажу гігантського контейнеровоза, що стоїть на мілині Суецькому каналі. Експерти вважають, що процес може зайняти час.

Про це заявив голова управління Суецьким каналом Осама Рабіа, передає телеканал Al Arabia.

Рабіа повідомив, що ситуація покращилась у порівнянні з попередніми днями. Зокрема, судно вдалося зрушити на чотири метри.

"Ми поділили зміни: 12 годин для земснарядів і 12 годин для буксирів, оскільки через приплив буксири не завжди можуть працювати", - сказав Рабі, додавши, що зараз задіяно 14 буксирів.

Експерти попереджають, що такий процес може бути складним і тривалим. Рятувальники і команда голландської фірми Smit Salvage зважують, чи потрібно буде прибрати частину з 18 300 контейнерів Ever Given з допомогою крана, щоб спустити його з мілини.

Судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу 23 березня, зупинивши рух суден на одному з найзавантаженіших водних шляхів у світі.

Станом на суботу, 321 судно чекало транзиту через канал, в тому числі десятки контейнеровозів, балкерів і суден для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ).

Попередньою причиною інциденту називали сильний порив вітру, який призвів до відхилення контейнеровоза з курсу. Одак 27 березня Рабіа заявив, що причиною могла стати технічна несправність.

Як повідомляло РБК-Україна, через затор в Суецькому каналі світова торгівля несе збитки в розмірі 400 млн доларів кожну годину.

Нагадаємо, Єгипет щодня втрачає близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу.

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