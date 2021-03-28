Президент Єгипту розпорядився розвантажити судно в Суецькому каналі

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав підготуватися до полегшення вантажу гігантського контейнеровоза, що стоїть на мілині Суецькому каналі . Експерти вважають, що процес може зайняти час.

Рабіа повідомив, що ситуація покращилась у порівнянні з попередніми днями. Зокрема, судно вдалося зрушити на чотири метри.

"Ми поділили зміни: 12 годин для земснарядів і 12 годин для буксирів, оскільки через приплив буксири не завжди можуть працювати", - сказав Рабі, додавши, що зараз задіяно 14 буксирів.

Експерти попереджають, що такий процес може бути складним і тривалим. Рятувальники і команда голландської фірми Smit Salvage зважують, чи потрібно буде прибрати частину з 18 300 контейнерів Ever Given з допомогою крана, щоб спустити його з мілини.

Судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу 23 березня, зупинивши рух суден на одному з найзавантаженіших водних шляхів у світі.

Станом на суботу, 321 судно чекало транзиту через канал, в тому числі десятки контейнеровозів, балкерів і суден для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ).

Попередньою причиною інциденту називали сильний порив вітру, який призвів до відхилення контейнеровоза з курсу. Одак 27 березня Рабіа заявив, що причиною могла стати технічна несправність.