Українському буксиру "Яни Капу" повернули боєздатність після ремонту

Фото: буксир "Яни Капу" (armyinform)

На одному з судноремонтних підприємств України завершився ремонт рейдового буксира ВМС України "Яни Капу". Боєздатність судна вдалося відновити.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України "Армія Інформ".

Під час ремонтних робіт судно почистили, виправили дефекти, замінили пошкоджені ділянки корпусу і палуби, пофарбували їх.

Крім цього, на "Яни Капу" полагодили газохід та паливні помпи. Також на буксирі відремонтували кермовий та якірний пристрій, електрообладнання та внутрішні приміщення.

Всього в цьому році для потреб флоту відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення.

Буксир "Яни Капу" був захоплений Росією в районі Керченської протоки під час походу з Одеси в Маріуполь у листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні буксир разом з іншим броньованим катером "Бердянськ" і артилерійським катером "Нікополь".

Нагадаємо, 9 квітня в Миколаєві спустили на воду після ремонту звільнений з російського полону малий броньований артилерійський катер "Нікополь". Також був спущений на воду МБАК "Вишгород", на ньому завершили ремонтні роботи.