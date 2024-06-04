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На Буковине задержанных во время незаконного пересечения границы будут сразу отправлять в ТЦК

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Черновицкой области мужчин, задержанных на границе за попытки незаконного пересечения, немедленно доставляют в ТЦК. Сотрудники пограничной службы имеют право вызвать полицию, которая проведет административное задержание и доставит военнообязанного в центр комплектования.

Об этом заявил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По его словам, мужчин могут доставлять в ТЦК только, если его объявила в розыск Национальная полиция. 

"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если «по линии ТЦК» человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - заявил Заруднев.

Он добавил, что коммуникация пограничников напрямую с работниками ТЦК была и до нового закона о мобилизации, но сейчас значительно улучшилась.

Мобилизация в Украине

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, повлекший за собой обновление нормативной базы в этой сфере. В частности, постановление №560 регламентирует вопросы проведения военно-врачебных комиссий (ВЛК), вручение повесток и другие аспекты мобилизационного процесса.

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