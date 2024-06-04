На Буковине задержанных во время незаконного пересечения границы будут сразу отправлять в ТЦК

По его словам, мужчин могут доставлять в ТЦК только, если его объявила в розыск Национальная полиция.

"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если «по линии ТЦК» человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - заявил Заруднев.

Он добавил, что коммуникация пограничников напрямую с работниками ТЦК была и до нового закона о мобилизации, но сейчас значительно улучшилась.