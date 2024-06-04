На Буковині затриманих під час незаконного перетину кордону одразу відправлятимуть до ТЦК

За його словами, чоловіків, можуть доправляти до ТЦК лише, якщо його оголосила у розшук Національна поліція.

"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", - заявив Заруднєв.

Він додав, що комунікація прикордонників напряму з працівниками ТЦК була і до нового закону про мобілізацію, але зараз значно покращилась.