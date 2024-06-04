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На Буковині затриманих під час незаконного перетину кордону одразу відправлятимуть до ТЦК

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування.

Про це заявив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, чоловіків, можуть доправляти до ТЦК лише, якщо його оголосила у розшук Національна поліція. 

"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", - заявив Заруднєв.

Він додав, що комунікація прикордонників напряму з працівниками ТЦК була і до нового закону про мобілізацію, але зараз значно покращилась.

Мобілізація в Україні

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який потягнув за собою оновлення нормативної бази в цій сфері. Зокрема, постанова №560 регламентує питання проведення військово-лікарських комісій (ВЛК), вручення повісток та інші аспекти мобілізаційного процесу.

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