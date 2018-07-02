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На Буковині викрили підпільний цех, у якому підробляли горілку відомих марок

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 22:46
Фото: підроблений алкоголь (cv.sfs.gov.ua)
Фото: підроблений алкоголь (cv.sfs.gov.ua)

Зокрема, вилучили 1400 пляшок ємкістю 0,5 л. горілки

У Чернівецькій області викрили підпільний цех, у якому підробляли горілку відомих марок. Про це повідомляє прес-служба ДФС у Чернівецькій області.

"У цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв використовувалося обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, які в подальшому мали реалізовуватися на території області. Нелегальне виробництво розмістили в гаражному приміщенні в одному із міст області", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області полковника податкової міліції Сергія Гакмана, під час обшуку з незаконного обігу було вилучено фальсифіковані лікеро-горілчані вироби, тара, фурнітура та засоби виробництва для виготовлення вартістю понад 283 тис. гривень.

Зокрема, серед вилученого, 1400 пляшок ємкістю 0,5 л. горілки в асортименті: "Медофф", "Хортиця", "Гріндей", "Неміров" з підробленими марками акцизного податку України та 1200 пляшок пустої тари.

 

Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали двох організаторів нарколабораторії.

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Теги публікації: ДФС, подделка, алкоголь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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