На Буковине разоблачили подпольный цех, в котором подделывали водку известных марок

В частности, изъяли 1400 бутылок емкостью 0,5 л. водки

В Черновицкой области разоблачили подпольный цех, в котором подделывали водку известных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Черновицкой области.

"В цехе по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков использовалось оборудование, что обеспечивает производство таких товаров, которые в дальнейшем должны были реализовываться на территории области. Нелегальное производство разместили в гаражном помещении в одном из городов области", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Главного управления ГФС в Черновицкой области полковника налоговой милиции Сергея Гакмана, во время обыска из незаконного оборота было изъято фальсифицированные ликеро-водочные изделия, тара, фурнитура и средства производства для изготовления стоимостью более 283 тыс. гривен.

В частности, среди изъятого, 1400 бутылок емкостью 0,5 л. водки в ассортименте: "Медофф", "Хортица", "Гриндей", "Немиров" с поддельными марками акцизного налога Украины и 1200 бутылок пустой тары.

Напомним, 5 июня в Киеве задержали двух организаторов нарколаборатории.