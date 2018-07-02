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На Буковине разоблачили подпольный цех, в котором подделывали водку известных марок

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 22:46
Фото: поддельный алкоголь (cv.sfs.gov.ua)
Фото: поддельный алкоголь (cv.sfs.gov.ua)

В частности, изъяли 1400 бутылок емкостью 0,5 л. водки

В Черновицкой области разоблачили подпольный цех, в котором подделывали водку известных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Черновицкой области.

"В цехе по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков использовалось оборудование, что обеспечивает производство таких товаров, которые в дальнейшем должны были реализовываться на территории области. Нелегальное производство разместили в гаражном помещении в одном из городов области", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Главного управления ГФС в Черновицкой области полковника налоговой милиции Сергея Гакмана, во время обыска из незаконного оборота было изъято фальсифицированные ликеро-водочные изделия, тара, фурнитура и средства производства для изготовления стоимостью более 283 тыс. гривен.

В частности, среди изъятого, 1400 бутылок емкостью 0,5 л. водки в ассортименте: "Медофф", "Хортица", "Гриндей", "Немиров" с поддельными марками акцизного налога Украины и 1200 бутылок пустой тары.

 

Напомним, 5 июня в Киеве задержали двух организаторов нарколаборатории.

По результатам проверок ГФС к интернет-магазинам применили 0,5 млн гривен штрафных санкций ГФС обнаружила 18,6 тыс. нарушений таможенных правил с начала 2018
Теги публикации: ГФС, подделка, алкоголь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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