Букін прокоментував свою причетність до розкрадання в "Укроборонпромі"

Букін спростовує свою участь у розкраданні в оборонці

Гендиректор Государственного концерна "Укроборонпрома" Павел Букин опровергает информацию об "откатах" с покупки предприятием авиационных высотомеров и заявил, что не собирается в отставку из-за скандала вокруг информации о хищениях в оборонке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС-Украина.

Глава концерна опроверг информацию о получении "откатов"" с покупки предприятием авиационных высотомеров.

"Получение какого-то вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда", - заявил он.

По его словам, детали не закупались по завышенной цене. Он также заверил, что ГК готов предоставить по запросу любого правоохранительного органа.

"Завышенную цену категорически отрицаю. У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков. Зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа", - сказал Букин, добавив, что нельзя четко делать вывод о том, что цена была действительно завышена.

Также Букин заявил, что не планирует уходить с должности гендиректора "Укроборонпрома" на время возможных проверок.

"Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности - я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без политизации", - добавил он.

Напомним, вчера вышла третья часть расследования программы "Наші гроші" о хищениях в армии. В нем говорилось, что нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

В частности, "Укроборонпром" заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого - 85 тыс. долларов. Журналисты подсчитали, что из 460 тыс. долларов переплаты участники схемы потратили 160 тыс. на обналичивание, транзитные фирмы и растаможку по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.

Сегодня НАБУ открыло уголовное дело по результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования "Bihus.info".