Бухгалтера "Нової пошти" судитимуть за привласнення 1,3 млн гривень

Жінка упродовж трьох років привласнювала кошти "Укрпошти"

Бухгалтеру отделения "Новой почты" в городе Кагарлык Киевской облатси объявили о подозрении в присвоении средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, финансовый работник "Новой почты" присвоила денежные средства ПАО "Укрпочта" на сумму почти 1,3 млн гривен. 60-летняя женщина, злоупотребляя своим служебным положением, в течение трех лет вносила недостоверные данные акта приема-передачи активов и обязательств.

Сообщается, что в настоящее время досудебное расследование уголовного производства, открытого по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, подходит к концу. В ближайшее время обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в суд.

РБК-Украина писало, что досудебное следствие по хищению денег у "Сбербанка" призостановили в производстве по хищению 20 миллионов долларов кредита "Сбербанка" аграрным холдингом "Креатив" за выполнение международных правовых поручений.

Ранее сообщалось, что чиновников "Киевавтодора" будут судить за присвоение 8 млн гривен.