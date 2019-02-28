Посадовців "Київавтодору" судитимуть за привласнення 8 млн гривень

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Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення

Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві завершило досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння трьома посадовцями комунальної корпорації "Київавтодор" 8 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, у слідчі довели, що у 2017 році заступник генерального директора "Київавтодору" спільно з двома своїми підлеглими за попередньою змовою із керівником комерційної підрядної структури привласнили гроші, які виділила держава на капітальний ремонт столичних доріг.

Користуючись службовим становищем, зловмисники перерахували понад 8 млн гривень на рахунки фіктивних підприємств за нібито виконання ремонтних робіт.

Слідчі провели обшуки за місцем проживання фігурантів, а також у комунальній корпорації та її структурних підрозділах. У результаті процесуальних дій правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує причетність посадовців до злочинної схеми. Правопорушникам оголосили про підозру, а на їхнє майно був накладений арешт.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлений до суду. За привласнення та подальшу легалізацію отриманих у незаконних спосіб коштів членам організованої злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила про підозру чиновникам у розкраданні 8 млн гривень держкоштів. Слідство встановило, що посадовці залучили фіктивні підприємства для участі в тендері з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи трьом особам, затриманим за підозрою у заволодінні 93,2 млн гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця"