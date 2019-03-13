Бухгалтера "Нової пошти" судитимуть за привласнення 1,3 млн гривень

Ілюстративне фото (facebook.com/nova.poshta.official)

Жінка упродовж трьох років привласнювала кошти "Укрпошти"

Бухгалтеру відділення "Нової пошти" у місті Кагарлик Київської облатсі оголосили про підозру у привласненні коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, фінансовий працівник "Нової пошти" привласнила кошти ПАТ "Укрпошта" на суму майже 1,3 млн гривень. 60-річна жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж трьох років вносила недостовірні дані до акту приймання-передачі активів та зобов’язань.

Повідомляється, що наразі досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, добігає кінця. Найближчим часом обвинувальний акт стосовно підозрюваної буде скерований до суду.

РБК-Україна писало, що досудове слідство щодо розкрадання грошей в "Ощадбанку" призупинене у провадженні по розкраданню 20 мільйонів доларів кредиту "Ощадбанку" аграрним холдингом "Креатив" через виконання міжнародних правових доручень.

Раніше повідомлялося, що посадовців "Київавтодору" судитимуть за привласнення 8 млн гривень.