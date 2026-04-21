ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Бухаресте прогремел громкий взрыв на ТЭС, горели десятки тонн нефти

08:26 21.04.2026 Вт
2 мин
В столице Румынии возник масштабный пожар на электростанции
aimg Константин Широкун
В Бухаресте прогремел громкий взрыв на ТЭС, горели десятки тонн нефти Фото: в Бухаресте прогремел громкий взрыв на ТЭС (Getty Images)

В Бухаресте, столице Румынии, поздно вечером 20 апреля произошел взрыв на ТЭЦ, после чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HotNews.

Читайте также: Российский дрон снова залетел в Румынию во время ночной атаки на Украину

Отмечается, что вчера поздно вечером, 20 апреля, на западе города прогремел громкий взрыв. Власти объявили, что на теплоэлектростанции CET Vest вспыхнул пожар. Причиной пожара стало возгорание примерно 30 тонн нефти.

Сначала стало известно, что загорелись два трансформатора. Спасатели использовали воду и пену, чтобы ликвидировать возгорание и исключить дальнейшее распространение пламени.

Среди ночи пламя в целом охватило три электрических трансформатора, но под утро пожар частично взяли под контроль.

По состоянию на 7 утра, спасателям удалось локализовать открытый огонь. На месте происшествия остаются 5 пожарных машин для надзора и охлаждения зоны возгорания.

Румыния усиливает защиту энергетики

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния усиливает мониторинг в Черном море перед запуском масштабного газового проекта Neptun Deep, который должен изменить энергетическую карту ЕС и довести страну до ведущего экспортера газа.

К 2027 году Бухарест планирует создать разветвленную систему раннего обнаружения угроз в Черном море, которая будет включать радиолокационные станции, беспилотники и сенсорные системы.

Проект Neptun Deep - это один из крупнейших в регионе, который реализуют компании OMV Petrom и государственная Romgaz. Он должен начать добычу газа в 2027 году и обеспечить Румынию значительными объемами энергии для внутреннего рынка и экспорта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЭС Румыния Бухарест
Новости
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Аналитика
