В Бухаресті вулицю, де знаходиться посольство Беларусі, хочуть назвати на честь Протасевича

Вулицю в столиці Румунії Бухаресті, де знаходиться посольство Білорусі, можуть перейменувати на честь журналіста-дисидента Романа Протасевича. Це може стати жестом солідарності із білоруським опозиціонером.
Про це заявив мер округу, передає Reuters.
Ідею висунув професор Бухарестського університету після того, як білоруський військовий літак перехопив рейс Ryanair з Протасевичем на борту.
Якщо вулицю перейменовуватимуть, листування білоруського посольства та візитні картки її співробітників матимуть ім'я 26-річного Протасевича, який протягом 10 років був затятим критиком самодержавного лідера Білорусі Олександра Лукашенко.
"Я передам пропозицію до мерії Бухареста. Ми живемо в європейській державі, і цей терористичний акт президента Олександра Лукашенко з перехопленням комерційного рейсу між двома країнами-членами ЄС та НАТО не може залишатися безкарним ", - заявила на своїй сторінці у Facebook Клотильда Арман, мер району Бухареста, де знаходиться посольство Білорусі.
Нагадаємо, Євросоюз має намір ввести нові санкції проти Білорусі через інцидент з посадкою літака компанії Ryanair у Мінську. Про це в Сенаті заявив 26 травня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Нові санкції планують ввести не тільки проти окремих осіб, а й проти державних структур, близьких до влади Білорусі, "щоб перешкодити їм переміщатися в Європу, приходити в Європу, вести бізнес в Європі".