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У Парижі кількасот "жовтих жилетах" влаштували акцію протесту

Новини » Суспільство    10.08.2019 - 21:58
У Парижі кількасот "жовтих жилетах" влаштували акцію протесту
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Мітинги також відбулися в інших містах Франції

У Парижі кількасот учасників протестного руху "жовтих жилетах" взяли участь у новій маніфестації 10 серпня. Про це повідомило Agence France-Presse.

Прихильники руху почали збиратися в районі станції метро Вільє вранці. Після мітингу вони рушили вулицями міста із закликами до французької влади в терміновому порядку вирішити соціально-економічні проблеми країни, зокрема, знизити безробіття, поліпшити систему освіти, переглянути пенсійний питання. Н

Акція протесту пройшла в цю суботу і в Бордо, на Біржовий площі перед входом в Національний митний музей. За даними агентства, в ній взяли участь близько 6 тис. чоловік.

Акція відбулася і в Тулузі (південь Франції). Там в ході "жовтих жилетах" взяли участь близько 250 осіб. Вони вигукували гасла "Поліція скрізь, правосуддя ніде!", "Стоп репресіям!" "Підтримка пораненим!".

Не обійшлося без інцидентів і в місті Монпельє. Там близько 100 демонстрантів розмалювали жовтою фарбою фасад будівлі, де розташовується приймальня депутата національних зборів, обраного в парламент від президентського руху "Республіка на марші".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Парижі 152 людини були затримані в неділю, 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастилії.

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