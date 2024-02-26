"Буфер безопасности". Эксперт объяснил, почему Россия наступает западнее Авдеевки

По словам военного эксперта Александра Коваленко, россияне давят, чтобы создать буфер безопасности для своей группировки в Авдеевке, который будет включать такие окрестные села, как Степное, Бердичи, Северное, Тоненькое, Орловка и Семеновка.

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"Подобный полукруг возле Авдеевки на 3-5 километров, что позволяет не только закрепиться в городе, но и обеспечить возможность перегруппировки, передислокации подразделений, а также восстановить боеспособность", - пояснил эксперт.

Он отметил, что россияне учатся на ошибках, в том числе на тех, которые допустили под Бахмутом.

После падения Бахмутской крепости украинским силам летом 2023 относительно быстро удалось перейти к контратакующим действиям. Это заставило россиян бежать из юго-западного сектора в районе Клещиевки и Андреевки.

"Чтобы это не повторилось у Авдеевки, они создают буфер безопасности. Конечно, им нужна оперативная пауза, чтобы восстановить наступательный потенциал. Но они пользуются всеми возможностями и продвигаются там, где могут", - добавил Коваленко.

Выход ВСУ из Авдеевки и Ласточкиного

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом.

18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки , что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

Позже Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

А 25 февраля мы сообщали, что Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкиного под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Уже сегодня в ВСУ сообщили, что в украинские военные отошли от села Ласточкино Донецкой области.