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"Строй стену" и "депортируй": Трамп запустил видеоигры о мигрантах

05:19 05.09.2026 Сб
3 мин
Ретро-игры уже доступны прямо на сайте Белого дома
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)

Администрация президента США Дональда Трампа решила представить часть своей политики в необычном формате – через аркадные видеоигры. На официальном сайте Белого дома появился раздел Arcade с ретро-играми, обыгрывающими ключевые темы повестки дня президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Новый раздел оформлен в стиле классических аркадных игр 1980-х годов. Пока там доступны пять игр, каждая из которых связана с иммиграционной политикой Трампа.

В игре Rio Run пользователь управляет цифровой версией пограничного "царя" США Тома Гомана. Задача игрока – преследовать мигрантов, пытающихся пересечь Рио-Гранде на границе с Мексикой, и не дать им попасть в США.

Другая игра получила название Build the Wall: Zombie Border Siege. Она построена по принципу, похожему на Tetris: игрок должен составлять блоки, чтобы соорудить пограничную стену и остановить «штурм» границы. Если защита не выдерживает, на экране отображается сообщение о прорыве.

Не только о мигрантах

Остальные игры посвящены уже не иммиграции, а другим политическим приоритетам Трампа.

Flappy Bill стилизована под популярную Flappy Bird: игрок управляет белоголовым орланом, пролетающим над Вашингтоном. Supply Line предлагает сортировать продукты для школьных обедов в соответствии с политикой здорового питания администрации.

Еще одна игра – Trump Savings Tycoon – связана с программой Trump Accounts, которая предусматривает создание сберегательных счетов для детей.

Реакция на "игровую" политику

Запуск вызвал критику из-за того, что администрация фактически превратила депортацию людей и борьбу с нелегальной миграцией в развлечение.

Отдельно внимание привлекла игра Build the Wall, использующая механику, похожую на Tetris. Представители компании Tetris заявили, что не имеют никакого отношения к этой игре и подчеркнули, что серия не участвовала в ее создании.

В Белом доме в свою очередь подают проект как способ донести политику президента до граждан в более доступной и развлекательной форме. Представитель администрации заявил, что речь идет о попытке противопоставить "культуру веселья и победы" потому, что в Белом доме называют мрачным видением демократов.

Что еще известно о миграционной политике Трампа

Президент США уделяет этому вопросу больше внимания, чем до войны в Иране или других внутренних проблем. К примеру, Администрация Трампа приостановила запись на визовые собеседования для заявителей по всему миру. Решение принято в рамках кампании по усилению иммиграционного контроля.

Также мы рассказывали, как в Штатах оспаривают в суде новые правила Трампа для иностранных студентов.

А еще мы рассказывали, что американская иммиграционная и таможенная служба (ICE) готовится к масштабной закупке перчаток с функцией шокера.

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