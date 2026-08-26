ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп приостановил рассмотрение заявок на визы США по всему миру

10:53 26.08.2026 Ср
2 мин
Что известно о новом решении американского президента?
aimg Юлия Капитонова
Трамп приостановил рассмотрение заявок на визы США по всему миру Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила запись на визовые собеседования заявителям по всему миру. Решение принято в рамках кампании по усилению иммиграционного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил СМИ представитель Госдепа США, ведомство запустило глобальную обучающую программу для всех американских посольств и консульств в мире.

По его словам, на этом фоне график записи на визовые услуги будет скорректирован с учетом проведения учений.

"Трамп проводит масштабную кампанию по депортации мигрантов и усилению иммиграционного контроля. Она предусматривает, в частности, аннулирование виз и грин-карт, а также отказ в рассмотрении заявок по разным причинам, среди которых политические взгляды и участие в пропалестинских протестах против действий союзника США Израиля в Газе", - сказано в статье.

Глава Белого дома уверяет, что эти решения имеют конкретную цель - повышение внутренней безопасности США.

Тем не менее, известно, что кампания по усилению иммиграционного контроля столкнулась с рядом юридических вызовов.

К примеру, недавно судья США отменил политику администрации Трампа, которая предусматривала приостановку выдачи иммиграционных виз заявителям из 75 стран.

Суд пришел к выводу, что шеф американской дипломатии Марко Рубио превысил свои полномочия.

Пока в Госдепе США не раскрывают подробности учебной программы и сроков ее проведения.

Однако в ведомстве заверили, что обучение поможет консульским работникам выявлять заявителей, которые, вероятно, могут зависеть от государственных социальных выплат в США, а также обеспечить всестороннюю и последовательную оценку заявителей на визы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США могут аннулировать до 200 тысяч виз.

Также мы рассказывали, как в Штатах оспаривают в суде новые правила Трампа для иностранных студентов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Государственный департамент США Дональд Трамп
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут