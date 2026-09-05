"Будуй стіну" та "депортуй": Трамп запустив відеоігри про мігрантів

Новий розділ оформлений у стилі класичних аркадних ігор 1980-х років. Наразі там доступні п'ять ігор, кожна з яких пов'язана з імміграційною політикою Трампа.

У грі Rio Run користувач керує цифровою версією прикордонного "царя" США Тома Гомана. Завдання гравця - переслідувати мігрантів, які намагаються перетнути Ріо-Гранде на кордоні з Мексикою, і не дати їм потрапити до США.

Інша гра отримала назву Build the Wall: Zombie Border Siege. Вона побудована за принципом, схожим на Tetris: гравець має складати блоки, щоб спорудити прикордонну стіну та зупинити «штурм» кордону. Якщо захист не витримує, на екрані з'являється повідомлення про прорив.

Не лише про мігрантів

Інші ігри присвячені вже не імміграції, а іншим політичним пріоритетам Трампа.

Flappy Bill стилізована під популярну Flappy Bird: гравець керує білоголовим орланом, який пролітає над Вашингтоном. Supply Line пропонує сортувати продукти для шкільних обідів відповідно до політики здорового харчування адміністрації.

Ще одна гра - Trump Savings Tycoon - пов'язана з програмою Trump Accounts, яка передбачає створення ощадних рахунків для дітей.

Реакція на "ігрову" політику

Запуск викликав критику через те, що адміністрація фактично перетворила депортацію людей та боротьбу з нелегальною міграцією на розвагу.

Окремо увагу привернула гра Build the Wall, яка використовує механіку, схожу на Tetris. Представники компанії Tetris заявили, що не мають жодного стосунку до цієї гри та наголосили, що серія не брала участі в її створенні.

У Білому домі, своєю чергою, подають проєкт як спосіб донести політику президента до громадян у більш доступній та розважальній формі. Представник адміністрації заявив, що йдеться про спробу протиставити "культуру веселощів і перемоги" тому, що у Білому домі називають похмурим баченням демократів.