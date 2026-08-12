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У Трампа закупили тысячи перчаток, способных избивать мигрантов током

07:15 12.08.2026 Ср
2 мин
Правозащитники уже предупреждают о крайней опасности таких перчаток
aimg Филипп Бойко
У Трампа закупили тысячи перчаток, способных избивать мигрантов током Фото: агенты ICE (Getty Images)
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Американская иммиграционная и таможенная служба готовится к масштабной закупке специального снаряжения для своих сотрудников. Речь идет о перчатках, внешне напоминающих обычные патрульные, но имеющих скрытую функцию, способную существенно изменить характер задержаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

ICE планирует потратить до 20 млн. долларов на закупку тысяч электрошоковых перчаток производства американской компании Compliant Technologies LLC. По данным производителя, устройство создает электрический импульс, который вызывает боль и, как утверждается, обычно помогает добиться выполнения требований менее чем за три секунды.

Перчатки работают как обычное патрульное снаряжение, пока сотрудник не активирует электрический режим. Для воздействия устройство нужно непосредственно приложить к коже. Производитель заявляет, что после использования перчатки не оставляют ожогов, следов или шрамов, а само влияние описывает как инструмент деэскалации.

В чем опасность таких спецсредств

В то же время правозащитники выступили против плана ICE. В Американском союзе гражданских свобод заявили, что служба уже подвергается критике из-за применения силы во время иммиграционных операций.

У Трампа закупили тысячи перчаток, способных избивать мигрантов токомЭлектрошоковые перчатки для агентов ICE (фото Compliant Technologies LLC)

По словам Дженны Ролник Борчетти, заместителя директора проекта ACLU по вопросам полицейской деятельности, возможность применять электрошок нажатием кнопки вызывает особую обеспокоенность из-за недостаточного, по ее мнению, контроля над действиями сотрудников ICE.

"Теперь они смогут применять электрошокеры легким нажатием кнопки, чего, может быть, никто другой не увидит", - сказала она.

В то же время, производитель предостерегает не использовать устройство в качестве наказания за словесное неповиновение или воинственность. Также его не рекомендуют применять в отношении детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Контекст новости

Дональд Трамп объявил о намерениях радикально усилить борьбу с нелегальной иммиграцией в 2026 году. Трамп планирует масштабное расширение иммиграционных рейдов на рабочих местах, увеличение агентов ICE и пограничной службы, а также открытие новых центров содержания под стражей.

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