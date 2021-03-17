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Не чекатимуть Європу. Австрія запустить COVID-паспорт у квітні

Новость на русском → Австрія, Середа 17 березня 2021 16:30
Не чекатимуть Європу. Австрія запустить COVID-паспорт у квітні Фото: Себастьян Курц (flickr.com/mfarussia)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна не збирається чекати на реалізацію європейської ініціативи з впровадження COVID-паспорту. Австрія у квітні цього року планує запустити власний "зелений сертифікат".

Про це повідомило австрійське видання Kronen Zeitung.

COVID-паспорт видаватиметься австрійцям, які або зробили щеплення, або отримали негативний тест на COVID-19. Цю інформацію можна буде підтвердити за допомогою QR-коду.

"Зелений сертифікат" планують використовувати як "вхідний квиток" в ресторани, на борт літака чи на культурні заходи.

В австрійському COVID-паспорті міститиметься тільки важливі особисті дані громадян - підтвердження особи, використана вакцина, номер партії, а також дата та місце вакцинації або тестування.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія представила проект цифрового сертифікату про вакцинацію від коронавірусу. Запустити "зелений сертифікат" планують у червні 2021 року.

Крім того, в Євросоюзі назвали перелік вакцин від коронавірусу, які будуть вноситися до європейського COVID-паспорту.

Додамо, європейські сертифікати планують видавати не тільки щепленим від коронавірусу, але й тим, хто вже перехворів.

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