Чи будуть випускати чоловіків за кордон під час війни: відповідь Шмигаля

Українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.
"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", - сказав глава уряду.
Наразі, за даними, якими володіє уряд, територію України залишили близько 5 мільйонів людей.
"Офіційно зафіксована цифра - це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%", - додав Шмигаль.
Зазначимо, наразі виїхати за кордон мають право лише визначені урядом категорії українських чоловіків.
Які категорії чоловіків зараз можуть виїхати з України:
Нагадаємо, заборона на виїзд з України поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років. Заборону ввели після того, як почалася повномасштабна війна з Росією.