Будут ли выпускать мужчин за границу во время войны: ответ Шмыгаля

Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Однако решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных.
Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", - сказал глава правительства.
Сейчас, по данным, которыми владеет правительство, территорию Украины покинули около 5 миллионов человек.
"Официально зафиксированная цифра - это 4,7 миллиона. За последние чуть более две недели 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%", - добавил Шмыгаль.
Отметим, сейчас выехать за границу имеют право только определенные правительством категории украинских мужчин.
Какие категории мужчин сейчас могут выехать из Украины:
Напомним, запрет на выезд из Украины распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Запрет ввели после того, как началась полномасштабная война с Россией.