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Чи будуть випускати чоловіків за кордон під час війни: відповідь Шмигаля

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 07:05
Чи будуть випускати чоловіків за кордон під час війни: відповідь Шмигаля Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", - сказав глава уряду.

Наразі, за даними, якими володіє уряд, територію України залишили близько 5 мільйонів людей.

"Офіційно зафіксована цифра - це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%", - додав Шмигаль.

Зазначимо, наразі виїхати за кордон мають право лише визначені урядом категорії українських чоловіків.

Які категорії чоловіків зараз можуть виїхати з України:

  • непридатні до військової служби;
  • з відстрочкою від призову або повідомленням про спеціальний військовий облік;
  • самостійно виховують дітей віком до 18 років;
  • мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;
  • усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі;
  • мають на утриманні дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування до 18 років;
  • мають на утриманні дитину з інвалідністю;
  • мають під опікою дитину з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність;
  • мають інвалідність I або II групи;
  • забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його;
  • мають близьких родичів, загиблих або зниклих безвісти під час АТО;
  • мають дві дитини до 18 років і вагітну дружина (термін не менше 35 тижнів);
  • є дружина з інвалідністю I або II групи;
  • якщо інвалідність є в одного з батьків або батьків дружини;
  • працівники закладів, що здійснюють постійний догляд.

Нагадаємо, заборона на виїзд з України поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років. Заборону ввели після того, як почалася повномасштабна війна з Росією.

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