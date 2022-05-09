Чи будуть випускати чоловіків за кордон під час війни: відповідь Шмигаля
Українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.
"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", - сказав глава уряду.
Наразі, за даними, якими володіє уряд, територію України залишили близько 5 мільйонів людей.
"Офіційно зафіксована цифра - це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%", - додав Шмигаль.
Зазначимо, наразі виїхати за кордон мають право лише визначені урядом категорії українських чоловіків.
Які категорії чоловіків зараз можуть виїхати з України:
- непридатні до військової служби;
- з відстрочкою від призову або повідомленням про спеціальний військовий облік;
- самостійно виховують дітей віком до 18 років;
- мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;
- усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі;
- мають на утриманні дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування до 18 років;
- мають на утриманні дитину з інвалідністю;
- мають під опікою дитину з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність;
- мають інвалідність I або II групи;
- забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його;
- мають близьких родичів, загиблих або зниклих безвісти під час АТО;
- мають дві дитини до 18 років і вагітну дружина (термін не менше 35 тижнів);
- є дружина з інвалідністю I або II групи;
- якщо інвалідність є в одного з батьків або батьків дружини;
- працівники закладів, що здійснюють постійний догляд.
Нагадаємо, заборона на виїзд з України поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років. Заборону ввели після того, як почалася повномасштабна війна з Росією.