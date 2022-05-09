Чи будуть випускати чоловіків за кордон під час війни: відповідь Шмигаля

Українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.

"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", - сказав глава уряду.

Наразі, за даними, якими володіє уряд, територію України залишили близько 5 мільйонів людей.

"Офіційно зафіксована цифра - це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%", - додав Шмигаль.

Зазначимо, наразі виїхати за кордон мають право лише визначені урядом категорії українських чоловіків.

Які категорії чоловіків зараз можуть виїхати з України: