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Чи вводитимуть в Україні локдаун на тлі нової COVID-хвилі: відповідь Кузіна

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Київ, Понеділок 19 вересня 2022 18:12
Чи вводитимуть в Україні локдаун на тлі нової COVID-хвилі: відповідь Кузіна Фото: Ігор Кузін, головний санлікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун через початок нової хвилі COVID-19. Але певні обмеження можуть бути застосовані в окремих регіонах з огляду на епідемічну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря України Ігоря Кузіна в ході брифінгу, яку наводить "Укрінформ".

"По можливості МОЗ радить застосовувати ті чи інші профілактичні чи протиепідемічні обмеження. На національному рівні не планується впроваджувати загальнонаціональний локдаун чи будь-які заходи щодо обмеження, але, проте, на рівні областей залежно від безпеки, епідеміологічної ситуації можуть застосовуватися ті чи інші інші профілактичні заходи щодо протидії коронавірусу", - заявив Кузін.

За його словами, окремі області можуть застосовувати масковий режим у місцях масового скупчення людей, у громадському транспорті. Також можуть бути рекомендації носити маски у медустановах. Ці заходи можуть вплинути на зменшення нових випадків зараження коронавірусом.

При цьому головний санлікар наголосив, що при введенні обмежень у зв'язку з пандемією важливо зберігати баланс між безпековим питанням та впливом цих заходів на зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, раніше Кузін заявляв , що епідемія мавпової віспи не загрожує Україні.

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