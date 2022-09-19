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Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина

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Киев, Понедельник 19 сентября 2022 18:12
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина Фото: Игорь Кузин, главный санврач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине не будут вводить общенациональный локдаун из-за начала новой волны COVID-19. Но определенные ограничения могут быть применены в отдельных регионах, учитывая эпидемическую ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Украины Игоря Кузина в ходе брифинга, которое приводит "Укринформ".

"По возможности Минздрав советует применять те или иные профилактические или противоэпидемические ограничения. На национальном уровне не планируется внедрять общенациональный локдаун или какие-либо меры по ограничению, но, тем не менее, на уровне областей в зависимости от безопасности, эпидемиологической ситуации могут применяться те или иные профилактические меры по противодействию коронавирусу", - заявил Кузин.

По его словам, отдельные области могут применять масочный режим в местах массового скопления людей, в общественном транспорте. Также могут быть рекомендации носить маски в медучреждениях. Эти меры могут повлиять на уменьшение новых случаев заражения коронавирусом.

При этом главный санврач подчеркнул, что при введении ограничений в связи с пандемией важно сохранять баланс между вопросом безопасности и влиянием этих мер на рост количества случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Напомним, ранее Кузин заявлял, что эпидемия обезьяньей оспы не грозит Украине.

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