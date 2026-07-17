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"Будут решения": Зеленский заинтриговал встречей с "Флэшем"

18:50 17.07.2026 Пт
2 мин
Президент пообещал максимально сотрудничать с военным экспертом
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и военный эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов (t.me/V_Zelenskiy_official)

Именно технологичность вооружения спасает жизнь украинских военных на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский встретился с "Флэшем"

17 июля Зеленский провел встречу с экс-советником министра обороны Украины и специалистом в области военных технологий Сергеем "Флешем" Бескрестновым.

"Очень детально обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизнь наших воинов и возвращает эту войну домой - в Россию", - отметил президент.

Зеленский сказал, что важно всегда всегда вовремя реагировать на военные "ноу-хау" противника в сфере технологий.

"Знаем детали, значит, точно противодействуем", - уверен гарант.

Президент заинтриговал сообщением, что договорился с "Флэшем" максимально сотрудничать.

"Будут решения. Спасибо!" - резюмировал он.

Что известно о "Флеше"

Сергей "Флэш" (настоящее имя - Бескрестнов Сергей Александрович) - известный украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и военной связи.

Он также анализирует вражеские беспилотники (в частности, Шахеды и FPV-дроны) и разрабатывает эффективные средства противодействия им.

Напомним, что 15 июля "Флэш" сообщил о том, что Россия, по всей вероятности, продолжает использовать ретрансляторы в Беларуси для дроновых атак по Украине.

Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, почему сигнал тревоги о баллистической угрозе иногда срабатывает уже по прилету ракеты.

Страна-агрессор готовится атаковать объекты в Украине на глубину до 100 км. По словам "Флеша", целью могут стать АЗС, почтовые отделения и т. д.

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