"Будут решения": Зеленский заинтриговал встречей с "Флэшем"

Зеленский встретился с "Флэшем"

17 июля Зеленский провел встречу с экс-советником министра обороны Украины и специалистом в области военных технологий Сергеем "Флешем" Бескрестновым.

"Очень детально обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизнь наших воинов и возвращает эту войну домой - в Россию", - отметил президент.

Зеленский сказал, что важно всегда всегда вовремя реагировать на военные "ноу-хау" противника в сфере технологий.

"Знаем детали, значит, точно противодействуем", - уверен гарант.

Президент заинтриговал сообщением, что договорился с "Флэшем" максимально сотрудничать.

"Будут решения. Спасибо!" - резюмировал он.

Что известно о "Флеше"

Сергей "Флэш" (настоящее имя - Бескрестнов Сергей Александрович) - известный украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и военной связи.

Он также анализирует вражеские беспилотники (в частности, Шахеды и FPV-дроны) и разрабатывает эффективные средства противодействия им.

Напомним, что 15 июля "Флэш" сообщил о том, что Россия, по всей вероятности, продолжает использовать ретрансляторы в Беларуси для дроновых атак по Украине.