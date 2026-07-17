"Будут решения": Зеленский заинтриговал встречей с "Флэшем"

Именно технологичность вооружения спасает жизнь украинских военных на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
17 июля Зеленский провел встречу с экс-советником министра обороны Украины и специалистом в области военных технологий Сергеем "Флешем" Бескрестновым.
"Очень детально обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизнь наших воинов и возвращает эту войну домой - в Россию", - отметил президент.
Зеленский сказал, что важно всегда всегда вовремя реагировать на военные "ноу-хау" противника в сфере технологий.
"Знаем детали, значит, точно противодействуем", - уверен гарант.
Президент заинтриговал сообщением, что договорился с "Флэшем" максимально сотрудничать.
"Будут решения. Спасибо!" - резюмировал он.
Сергей "Флэш" (настоящее имя - Бескрестнов Сергей Александрович) - известный украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и военной связи.
Он также анализирует вражеские беспилотники (в частности, Шахеды и FPV-дроны) и разрабатывает эффективные средства противодействия им.
Напомним, что 15 июля "Флэш" сообщил о том, что Россия, по всей вероятности, продолжает использовать ретрансляторы в Беларуси для дроновых атак по Украине.
Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, почему сигнал тревоги о баллистической угрозе иногда срабатывает уже по прилету ракеты.
Страна-агрессор готовится атаковать объекты в Украине на глубину до 100 км. По словам "Флеша", целью могут стать АЗС, почтовые отделения и т. д.