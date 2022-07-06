Як працюватимуть українські АЕС цієї зими: прогноз "Енергоатому"
Якщо взимку виникнуть якісь проблеми з викопними енергоносіями, то ситуацію з електроенергією може врятувати атомна генерація. Це можливо за умови, що блоки АЕС не будуть виводитися в ремонт в опалювальний сезон.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв".
В "Енергоатомі" запевняють, що ремонтів взимку не буде. Директор департаменту інформполітики компанії Олександр Курдинович в коментарі РБК-Україна сказав, що після початку активних бойових дій в кінці лютого споживання електроенергії скоротилося на 40% і це дозволило проводити ремонт.
"Зараз на деяких блоках проводяться ремонтні роботи. До зими всі блоки будуть працювати в максимальній кількості для забезпечення потреб осінньо-зимового сезону", - сказав Курдінович.
Як повідомляло РБК-Україна, Україні може не вистачити потужностей для виробництва електроенергії цієї зими. Потреби може закрити імпорт.
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