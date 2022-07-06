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Як працюватимуть українські АЕС цієї зими: прогноз "Енергоатому"

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Україна, Середа 06 липня 2022 13:11
Як працюватимуть українські АЕС цієї зими: прогноз "Енергоатому" Фото: українські АЕС працюватимуть без ремонтів (wikimedia)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Якщо взимку виникнуть якісь проблеми з викопними енергоносіями, то ситуацію з електроенергією може врятувати атомна генерація. Це можливо за умови, що блоки АЕС не будуть виводитися в ремонт в опалювальний сезон.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв".

В "Енергоатомі" запевняють, що ремонтів взимку не буде. Директор департаменту інформполітики компанії Олександр Курдинович в коментарі РБК-Україна сказав, що після початку активних бойових дій в кінці лютого споживання електроенергії скоротилося на 40% і це дозволило проводити ремонт.

"Зараз на деяких блоках проводяться ремонтні роботи. До зими всі блоки будуть працювати в максимальній кількості для забезпечення потреб осінньо-зимового сезону", - сказав Курдінович.

Як повідомляло РБК-Україна, Україні може не вистачити потужностей для виробництва електроенергії цієї зими. Потреби може закрити імпорт.

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