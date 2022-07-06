Как будут работать украинские АЭС этой зимой: прогноз "Энергоатома"

Если зимой возникнут какие-то проблемы с ископаемыми энергоносителями, то ситуацию с электроэнергией может спасти атомная генерация. Это возможно при условии, что блоки АЭС не будут выводиться в ремонт в отопительный сезон.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев ".

В "Энергоатоме" заверяют, что ремонтов зимой не будет. Директор департамента информполитики компании Александр Курдинович в комментарии РБК-Украина сказал, что после начала активных боевых действий в конце февраля потребление электроэнергии сократилось на 40% и это позволило проводить ремонт.

"Сейчас на некоторых блоках проводятся ремонтные работы. К зиме все блоки будут работать в максимальном количестве для обеспечения потребностей осенне-зимнего сезона", - сказал Курдинович.