Уряд України працює в Києві в режимі воєнного стану
Росія сьогодні розв’язала повномасштабну війну проти України. Кабінет міністрів та інші органи влади працюють в Києві, у режимі воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Президент запровадив воєнний стан. Кабінет міністрів та інші органи влади працюють в Києві, у режимі воєнного стану", - повідомив він.
Як зазначив Шмигаль, нараз важливо зберігати спокій, не панікувати та стежити за офіційною інформацією державних органів та органів влади на місцях.
"О 5-й ранку Росія розв’язала повномасштабну війну проти України. Атаковані кордони, нанесені удари по військовій інфраструктурі. Наші Збройні сили дають достойну відсіч ворогу на всіх ділянках кордону", - написав він.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На лінії фронту на Донбасі йдуть бої.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.