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Уряд України працює в Києві в режимі воєнного стану

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 08:51
Уряд України працює в Києві в режимі воєнного стану Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія сьогодні розв’язала повномасштабну війну проти України. Кабінет міністрів та інші органи влади працюють в Києві, у режимі воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент запровадив воєнний стан. Кабінет міністрів та інші органи влади працюють в Києві, у режимі воєнного стану", - повідомив він.

Як зазначив Шмигаль, нараз важливо зберігати спокій, не панікувати та стежити за офіційною інформацією державних органів та органів влади на місцях.

"О 5-й ранку Росія розв’язала повномасштабну війну проти України. Атаковані кордони, нанесені удари по військовій інфраструктурі. Наші Збройні сили дають достойну відсіч ворогу на всіх ділянках кордону", - написав він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На лінії фронту на Донбасі йдуть бої.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

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