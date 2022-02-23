Чи обмежуватимуть планову госпіталізацію під час НС: відповідь Ляшка

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що під час надзвичайного стану в Україні планову госпіталізацію обмежувати не будуть. За його словами, госпіталізація обмежена тільки в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Поки з надзвичайного стану планову госпіталізацію не обмежуватимуть. Тому що у нас зараз ліжкового фонду вистачає всім. Госпіталізації були обмежені тільки на рівні епіднебезпеки. Це сьогодні п'ять областей", - заявив він.