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Чи обмежуватимуть планову госпіталізацію під час НС: відповідь Ляшка

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Київ, Середа 23 лютого 2022 18:38
Чи обмежуватимуть планову госпіталізацію під час НС: відповідь Ляшка Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що під час надзвичайного стану в Україні планову госпіталізацію обмежувати не будуть. За його словами, госпіталізація обмежена тільки в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Поки з надзвичайного стану планову госпіталізацію не обмежуватимуть. Тому що у нас зараз ліжкового фонду вистачає всім. Госпіталізації були обмежені тільки на рівні епіднебезпеки. Це сьогодні п'ять областей", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні о 17:30 Рада мала зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроекту про запровадженні в Україні надзвичайного стану.

Зазначимо, 23 лютого на засіданні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.

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