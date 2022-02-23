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Будут ли ограничивать плановую госпитализацию во время ЧП: ответ Ляшко

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Киев, Среда 23 февраля 2022 18:38
Будут ли ограничивать плановую госпитализацию во время ЧП: ответ Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что во время чрезвычайного положения в Украине плановую госпитализацию ограничивать не будут. По его словам, госпитализация ограничена только в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Пока по чрезвычайному положению плановую госпитализации не будут ограничивать. Потому что у нас сейчас койкового фонда хватает всем. Госпитализации были ограничены только на красном уровне эпидопасности. Это сегодня пять областей", - заявил он.

Напомним, сегодня в 17:30 Рада должна была собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о введении в Украине чрезвычайного положения.

Отметим, 23 февраля на заседании СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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