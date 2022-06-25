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Будуть обговорювати Україну? Лукашенко знову приїхав до Путіна

Фото: Олександр Лукашенко й президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін й Олександр Лукашенко розпочали переговори в Санкт-Петербурзі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсант".

Зустріч відбувається з нагоди 30-річчя з дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.

Лукашенко, як відзначає російське видання, перебуває з візитом у Росії вже протягом декількох днів. Неформальні переговори з Путіним також відбувалися 23 та 24 червня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, Росія готується здійснити серію терактів в Білорусі, аби змусити країну вступити у війну проти України.

Тим часом Білорусь оголосила навчання в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах, а в Генштабі вважають, що таким чином країна може надати Росії своє озброєння та військову техніку для війни

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Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїнаБілорусь