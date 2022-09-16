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Йтимуть запеклі бої. У США спрогнозували перебіг війни в Україні в найближчі місяці

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Вашингтон, П'ятниця 16 вересня 2022 14:56
Йтимуть запеклі бої. У США спрогнозували перебіг війни в Україні в найближчі місяці Фото: США очікують запеклих боїв в Україні найближчими місяцями (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Руслан Гаращенко

Незважаючи на разючі успіхи українських сил у війні проти Росії, Адміністрація американського президента очікує запеклих боїв у найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як заявили офіційні особи США, українські війська показали результати у наступальних операціях навіть краще, ніж на те очікувала американська сторона. Проте чиновники стверджують, що, незважаючи на це, напередодні зими українським та російським військам доведеться зіткнутися із запеклими боями.

Там упевнені, що російська армія зберегла свою міць.

"У них є техніка, озброєння та боєприпаси, розміщені на окупованих територіях, не кажучи вже про те, що вони мають в Росії. І тому це далеко не кінець, незважаючи на імпульс", - заявив чиновник Держдепартаменту на умовах анонімності.

У США очікують, що запеклі бої продовжаться до кінця осені, оскільки обидві сторони спробують зайняти найкращі позиції до приходу холодів.

Пентагон у свою чергу шукає спосіб допомогти Україні у задоволенні зростаючих оборонних потреб. Особливу увагу приділяють таким областям, як ППО, спостереження та боєздатність винищувачів.

Однак, незважаючи на постійні заклики України надати їй нову, більш сучасну техніку, офіційні особи США поки що не планують розширювати набір озброєнь. Це також стосується снарядів для РСЗВ із великою дальністю дії.

Видання зазначає, що метою американської сторони залишається допомога Україні в просуванні на полі бою, щоб зміцнити українську позицію на переговорах з Росією, якщо вони все ж таки відбудуться.

Також очікується, що президент Байден намагатиметься посилити міжнародну підтримку України під час засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що обидві партії Конгресу США висловили підтримку щодо передачі Україні ракет ATACMS для HIMARS .

Однак Адміністрація президента США Джо Байдена, як і раніше, не змінила свою позицію щодо передачі Україні балістичних ракет ATACMS.

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