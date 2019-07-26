Майбутній нардеп фігурував у розмовах радника Путіна про захоплення Криму РФ

Майбутній народний депутат, самовисуванець Сергій Коровченко фігурував у телефонних розмовах радника президента РФ Володимира Путіна Сергія Глазьєва стосовно захоплення Криму Росією, які записали українські спецслужби у лютому 2014 року. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Зокрема, у ході розмови Глазьєв розповідає депутату Державної думи РФ Костянтину Затуліну, що міністра юстиції Криму та людину Віктора Медведчука Коровченка слід зберегти на посаді.

"Я там з Медведчуком зараз зв'язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму (Коровченко, - ред.), чинний на сьогоднішній день. Їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти, щоб він міністром юстиції Криму і залишився", - заявляв радник Путіна.

Слід зазначити, Коровченко з 2006 по 2010 рік був помічником на той час депутата Верховної ради Андрія Портнова. За часів президентства Віктора Януковича, Коровченко спочатку керував управлінням з представництва в судових органах Ради міністрів АР Крим, а у 2013-2014 роках очолював Головне управління юстиції.

За фактом "плівок Глазьєва" велося розслідування, офіційних обвинувачень Коровченку не висунули.

Так, Коровченко переміг на 210 окрузі у Прилуках на Чернігівської області. Він випередив свого конкурента всього на 0.19%, а саме на 153 голоси.

Нагадаємо, в серпні 2013 року депутати Верховної ради автономії узгодили кандидатуру Сергія Коровченка на посаду начальника головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.

Як писало РБК-Україна, в березні 2014 року Верховна Рада АР Крим призначила ряд міністрів автономії. Так, депутати звільнили Коровченка з посади начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму і призначили Олену Сотникову на посаду міністра юстиції АР Крим.