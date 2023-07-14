Буду и дальше поддерживать Украину. Уоллес оправдался за свой выпад о благодарности Британии

"Мои комментарии о том, как лучше всего поддержать Украину, вызвали большой интерес, а некоторые из них были искажены", - сказал министр.

Что именно Уоллес подразумевает

По его словам, он человек, который был в авангарде мобилизации поддержки Украины. Он обсуждал вызовы, которые могут возникнуть во время работы над поставкой Украине того оружия, которое поможет ей победить.

"Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании", - пишет министр.

Уоллес подчеркнул, что ему повезло, что население Великобритании и все партии в парламенте поддерживают усилия по оказанию помощи Украине. Рейтинги поддержки Украины в Британии являются одними из самых высоких в Европе - более 70%

Министр отметил, что его комментарии пытались отразить то, что важно говорить не только между собой (имеются в виду правительства стран - ред.), но и с обычными людьми, которых еще надо убедить в необходимости поставок оружия Украине.

Комментарии относительно "Amazon"

Комментарии по "Amazon" были сделаны в прошлом году и имели целью подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной не являются "трансакционными", а скорее "партнерскими".

Уоллес сказал, что лично будет продолжать поддерживать Украину до конца, столько, сколько потребуется.

Но он добавил, что национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украине и Великобритании нужно продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу.

Заявление Уоллеса

Министр обороны недавно заявил, что он "хочет видеть от Украины хоть немного благодарности" за ту помощь, которую оказывает его страна. При этом он добавил, что страны Запада – не Amazon, и они не могут выполнять все запросы Украины.

После этого премьер-министру Британии Рише Сунаку пришлось оправдываться за слова Уоллеса. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинцы неоднократно благодарили его страну за оказанную помощь.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина всегда была благодарна Британии за поддержку, поэтому заявление Уоллеса необоснованно.