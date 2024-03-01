Уберегут от лишних затрат: ключевые советы, которые помогут выбрать хороший автосервис

Оставляя автомобиль для каких-то работ на СТО, мы доверяем ее мастерам свое благополучие и даже жизнь. Ведь одна незатянутая гайка может привести к тяжелой аварии, не говоря о возможных финансовых потерях от некачественного ремонта. Как заранее узнать, на что способна та или иная автомастерская?

Поиск места качественного ремонта машины часто является настоящей проблемой, потому что очень много нюансов заложено здесь в понятии качества. Тем более, что оценить ее можно только после выполнения услуги, а то и через некоторое время после получения отремонтированной машины. Поэтому так важно научиться заранее отличать достойную вашего внимания сервисную станцию от полукустарной мастерской.

Некачественный ремонт на СТО: что это значит

Результат визита на автосервис бывает отрицательным по разным причинам, но главное, что автомобиль может оказаться в аварийно опасном состоянии.

Нарушение технологии ремонта . Многие узлы и агрегаты автомобиля настолько сложны, что при их разборке и сборке нужно применять особые приемы. Если этот порядок нарушить, узел будет работать либо с ускоренным износом, либо вообще неадекватно. Соблюдать технологию ремонта некоторые мастера не всегда могут и не всегда хотят – например потому, что это требует дополнительного времени и специального инструмента;

. Многие узлы и агрегаты автомобиля настолько сложны, что при их разборке и сборке нужно применять особые приемы. Если этот порядок нарушить, узел будет работать либо с ускоренным износом, либо вообще неадекватно. Соблюдать технологию ремонта некоторые мастера не всегда могут и не всегда хотят – например потому, что это требует дополнительного времени и специального инструмента; Невнимательность. Небрежный механик может случайно пропустить какую-нибудь важную операцию – не закрутить болт, не заправить жидкость, не установить контргайку или фиксирующую шайбу. На самом деле, это довольно распространенная проблема, которая может привести к разрушению узла на ходу;

Небрежный механик может случайно пропустить какую-нибудь важную операцию – не закрутить болт, не заправить жидкость, не установить контргайку или фиксирующую шайбу. На самом деле, это довольно распространенная проблема, которая может привести к разрушению узла на ходу; Низкая квалификация персонала . Буквально у каждой нынешней модели есть конструктивные особенности, пренебрежение которыми при ремонте имеет печальные последствия. Поэтому механики помимо общей профессиональной подготовки должны проходить обучение по работе с конкретными моделями авто. Иначе на вашей машине могут банально что-то сломать – из-за незнания конструкции определенного узла, из-за использования неподходящего инструмента, из-за попытки сэкономить время;

. Буквально у каждой нынешней модели есть конструктивные особенности, пренебрежение которыми при ремонте имеет печальные последствия. Поэтому механики помимо общей профессиональной подготовки должны проходить обучение по работе с конкретными моделями авто. Иначе на вашей машине могут банально что-то сломать – из-за незнания конструкции определенного узла, из-за использования неподходящего инструмента, из-за попытки сэкономить время; Сознательное введение в заблуждение. Из-за желания заработать на вас больше денег недобросовестные работники автосервиса могут навязать вам лишнюю работу или приписать в наряд-заказ невыполненные операции.

Как выбирать хорошую СТО

Найти СТО, где налажена надлежащая производственная дисциплина, вполне реально даже в незнакомом городе. Правда, для этого придется потратить определенные усилия.

Сетевая СТО. Самый простой способ – начать с поиска в округе сетевой мастерской, то есть работающей под флагами одной из, к сожалению, немногочисленных в Украине, сетей. Один из главных смыслов при создании таких предприятий как раз и состоит в том, чтобы клиент мог получить гарантированно качественный сервис независимо от места расположения СТО.

Внешний вид. Многое может сказать внешний вид станции: если в цехах, на территории и вокруг нее беспорядок, то и отношение к клиентам будет схожим. Оцените подход владельцев к делу и уровень инвестированных средств. Наличие зоны ожидания, WiFi, кофемашины, новой мебели, цветника будут хорошим знаком – значит, экономить на оборудовании, зарплате и обучении персонала здесь тоже не будут.

Послушайте разговоры. Прислушайтесь к общению мастера-приемника с клиентами: насколько разговор вежлив и компетентен, что обещают по срокам и условиям ремонта. Вспомните какую-нибудь проблему по истории вашей машины и сымитируйте ее здесь, обратившись к мастеру приемщика, словно это произошло сегодня – и оцените его соображения по поводу диагноза и нужных запчастей. Если получится, обратите внимание на вид автомехаников, работающих с машинами – чистоту спецодежды, уверенность в движениях, сосредоточенность на работе. Если с этим непорядок, то и результат работы будет соответствующим.

Поговорите с клиентом. Перехватите кого-то из клиентов, кто уже забирает с этой СТО отремонтированное авто, и спросите его впечатления о сегодняшнем обращении и вообще о его клиентском опыте.

Посоветуйтесь в магазине. Попытайтесь узнать мнение о локальных мастерских в местных магазинах запчастей. С одной стороны, магазины и СТО, особенно в небольшом городе, доверяют друг другу и сотрудничают, поставляя клиентов. А с другой, у обоих субъектов автосервиса часто имеется достаточно взаимного "компромата" (у кого-то - некачественные детали, у кого-то - некачественная работа), и бывает, что продавцы имеют резон этой информацией поделиться.

Чтобы не обманули на СТО

Как бы то ни было, обращаясь впервые на новую для вас СТО, подстрахуйтесь от возможных неожиданностей. При оформлении заказа договоритесь о цене, поинтересуйтесь условиями гарантии на проделанные работы. А забирая машину, убедитесь в полном выполнении оплаченных операций, обязательно возьмите чек и подписанный обеими сторонами наряд-заказ (или акт приемки-передачи).

Если коротко

Поиск надежной СТО, которой можно было бы доверить свой автомобиль, является одной из наиболее сложных задач автовладельца. Очень желательно, чтобы машина обслуживалась и ремонтировалась всегда в одном месте – это решает многие технические проблемы и поднимает безотказность машины в целом. Вряд ли вам удастся найти такое место с первой попытки, но то, что, в конце концов, вы это сможете, без сомнений. С другой стороны, помните о “запасном варианте”: проблем с ремонтом и сервисом не имеют владельцы новых авто. Которые в течение первых нескольких лет посещают безупречную дилерскую СТО (хорошо, почти безупречную) только лишь для планового ТО.