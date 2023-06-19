Завысили цены и разворовали бюджет. Строителям Подольского моста в Киеве объявили подозрение

Работникам предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" было объявлено подозрение в хищении денежных средств во время строительства Подольского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.

По данным следствия, ущерб бюджету при хищении средств нанесен более чем на 100 миллионов.

Одним из подозреваемых оказался директор коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", директор и председатель наблюдательного совета генподрядной организации, а также руководитель частного предприятия.

Оказалось, что подозреваемые необоснованно завысили объем расходов на проделанную работу и аренду строительной техники.

Предварительно, правоохранители установили, что схема хищения бюджетных средств в особо крупных размерах была организована при строительстве мостового перехода от дамбы Русановских садов до бульвара Перова.

Подозреваемые вносили в служебную документацию недостоверные сведения по аренде привлеченной к строительству техники, а именно: дизельные компрессоры, краны, буровые насосы, буровая установка и т.д.

Подозреваемым грозит от семи до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подольский мост

Строится в Киеве через реки Днепр и Десенко. Он должен соединить раздел с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство мостового перехода было начато в 1993 году (фактически в 2003). Оно неоднократно останавливалось за неимением финансирования, из-за чего дату открытия многократно откладывали. Последняя запланированная дата открытия первой очереди – конец 2023 года.