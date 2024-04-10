Строительство новых блоков АЭС придется отложить, - эксперт

По мнению Омельченко, средства необходимо направить на восстановление объектов энергетики.

По его словам, Украине, до начала зимы, вряд ли удастся вернуть объем генерации на уровень до 22 марта.

"Ситуация очень сложная и нет времени для ее решения. Поэтому, скорее всего, будем пытаться увеличивать импорт, наверное, придется переходить на плановые графики отключений", - отметил он.

Также Омельченко предположил, что к зиме дефицит в энергосистеме Украины сохранится на уровне 2-3 ГВт.

Обстрел энергетического сектора Украины

Россияне усилили обстрелы Украины еще несколько недель назад. Главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению ограничений потребления электроэнергии. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, последние российские обстрелы вызвали больше последствий, чем удары зимой 2022-2023 годов.

Недавно Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает строительство двух новых энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.