ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин одобрил строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Киев, Вторник 02 апреля 2024 15:29
UA EN RU
Кабмин одобрил строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС Фото: на территории Хмельницкой АЭС появится еще два энергоблока (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается построить два новых энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.

Законопроект стал инициативой Минэнерго. В ведомстве уточнили, что следующий этап - рассмотрение в Верховной раде.

В документе определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики. Также в законопроекте предусмотрены требования к проектированию и строительству.

"Атомная генерация на сегодняшний день производит более половины электроэнергии в Украине. Строительство еще двух энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Два новых атомных энергоблока позволят увеличить производство электроэнергии на 226 млн кВт*ч в год.

Энергоблоки хотят построить за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей. Деньги из госбюджета использовать не планируют.

Отметим, правительство одобрило такой законопроект на фоне очередного усиления российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за атак в ряде регионов есть проблемы с электроснабжением.

Что предшествовало

Напомним, недавно глава "Энергоатома" Петр Котин заявил о планах Украины купить у Болгарии два атомных реактора и установить их на территории Хмельницкой АЭС. Это необходимо, чтобы компенсировать потерю мощностей в связи с оккупацией Запорожской АЭС россиянами.

Площадку Хмельницкой АЭС хотят подготовить к установке первого реактора уже в июне. Пусковые работы планируют начать в течение 2-3 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Хмельницкая область Хмельницкая АЭС Электроэнергия
NEWS
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ