Кабмин одобрил строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook .

Законопроект стал инициативой Минэнерго. В ведомстве уточнили, что следующий этап - рассмотрение в Верховной раде.

В документе определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики. Также в законопроекте предусмотрены требования к проектированию и строительству.

"Атомная генерация на сегодняшний день производит более половины электроэнергии в Украине. Строительство еще двух энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Два новых атомных энергоблока позволят увеличить производство электроэнергии на 226 млн кВт*ч в год.

Энергоблоки хотят построить за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей. Деньги из госбюджета использовать не планируют.

Отметим, правительство одобрило такой законопроект на фоне очередного усиления российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за атак в ряде регионов есть проблемы с электроснабжением.