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Строительство фортификаций в Украине: Минобороны поручили отчитаться о финансировании

Иллюстративное фото: Шмыгаль дал Минобороны поручение насчет строительства фортификаций (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны должно будет предоставить Кабинету министров информацию о финансировании строительства фортификаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По его словам, Кабмин приделяет возведению фортификаций особенное внимание. 

"Министерству обороны поручаю безотлагательно проинформировать правительство о финансировании этого строительства согласно утвержденному графику", - рассказал Шмыгаль. 

Он напомнил, что с начала года в Украине выделили 38 млрд гривен на фортификации. Поэтому "нужно максимально быстро и качественно" использовать эти средства, поскольку от этого зависят жизни защитников и обороноспособность Украины. 

Фортификации в Украине

Напомним, в Украине в прифронтовых областях возводят три линии обороны, которые помогут сдержать возможное наступление российских оккупантов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на некоторых горячих направлениях выполнено более 90% работ по возведению фортификаций.

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