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Будівництво фортифікацій в Україні: Міноборони доручили відзвітувати про фінансування

Ілюстративне фото: Шмигаль дав Міноборони доручення щодо будівництва фортифікацій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони має надати Кабінету міністрів інформацію про фінансування будівництва фортифікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За його словами, Кабмін приділяє зведенню фортифікацій особливу увагу.

"Міністерству оборони доручаю невідкладно проінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком", - розповів Шмигаль.

Він нагадав, що з початку року в Україні виділили 38 млрд гривень на фортифікації. Тому "потрібно максимально швидко та якісно" використовувати ці кошти, оскільки від цього залежать життя захисників та обороноздатність України.

Фортифікація в Україні

Нагадаємо, в Україні у прифронтових областях зводять три лінії оборони, які допоможуть стримати можливий наступ російських окупантів.

За словами президента України Володимира Зеленського, на деяких гарячих напрямках виконано понад 90% робіт зі зведення фортифікацій.

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Міністерство оборони УкраїниДенис ШмигальВійна в Україні