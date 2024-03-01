В Украине нашли способ ликвидировать один из самых больших коррупционных рисков для строительной отрасли

Важными шагами цифровизации градостроительства в процессе восстановления страны должна стать возможность предоставления права начать строительство автоматически без участия чиновника в электронной системе, блокирование проектной документации с нарушениями, а также введение опции автоматической выдачи градостроительных условий и ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сейчас совершенно типична история, когда одни девелоперы вынуждены, условно говоря, стоять с протянутой рукой перед ОМС, чтобы получить градостроительные условия и ограничения, в то время как недобросовестные игроки просто договариваются с соответствующими органами на местах. Поэтому с коррупционными проявлениями следует бороться именно на уровне такого посредничества. Это возможно только за счет автоматизации процессов, которые ранее в ручном режиме осуществляли чиновники", - пояснила парламентария.

Шуляк добавила, что в настоящее время вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление), Министерством цифровой трансформации и проектом TAPAS ведется совместная работа по созданию электронного градостроительного кадастра государственного уровня. В ближайшее время планируется ввести его в опытную эксплуатацию, и уже к концу текущего года продукт ожидают запустить полностью.

“Если у девелопера вся информация по проекту будет занесена в реестр, будет земельный участок и градостроительные условия и ограничения, будет проектная документация, разработанная согласно действующему законодательству и ГБН, пройдена экспертиза с положительным заключением и все это, конечно, будет соответствовать градостроительной документации местного уровня, мы постараемся сделать все, чтобы история со взятками на этапе разрешительных процедур осталась в прошлом”, - подчеркнула Шуляк.

Нардеп также добавила, что на решение критических для строительной отрасли моментов уже в этом году есть готовность и у Минвосстановления, и Минцифры, и Кабмина. Поэтому она надеется, что еще при их каденции будет принято решение о том, чтобы заработал электронный градостроительный кадастр.

Цифровизация строительной сферы началась в июле 2020 г., когда состоялся запуск е-системы в сфере строительства. Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС) станет частью будущего градостроительного кадастра государственного уровня. Благодаря ее запуску сейчас большая часть любых злоупотреблений останавливается на этапе попыток и государство благодаря этому экономит миллиарды гривен ежегодно.

“Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 млрд гривен в год. В целом государство сэкономило 10 млрд. грн. благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор”, - отметила Шуляк.

Напомним, 21 февраля в ЕГЭССС заработала автоматическая первичная регистрация специальных имущественных прав (СПМ). Она необходима и застройщикам, поскольку помогает избежать бюрократических препятствий и лишних затрат времени на регистрацию имущественных прав, и инвесторам, поскольку теперь они могут проверять статус строительства объекта непосредственно на портале ЕГЭССС, избегая мошеннических схем.