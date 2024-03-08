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В Ивано-Франковской области на строительстве школы украли 15 млн гривен

Ивано-Франковск, Пятница 08 марта 2024 16:34
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В Ивано-Франковской области на строительстве школы украли 15 млн гривен Фото: во время строительства школы было присвоено почти 15 млн гривен (facebook.com luckyland dim)
Автор: Карина Левицкая

Во время строительства школы в рамках программы "Большая стройка" было присвоено почти 15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным НАБУ, в 2021 году Управление капитального строительства в Ивано-Франковской области заключило с подконтрольной подозреваемому компанией договор на строительство в рамках государственной программы "Большое строительство" школьного учреждения на общую сумму 45,6 млн гривен.

В дальнейшем подрядчику перечислили часть суммы в размере 33,6 млн гривен. Однако работы он выполнил лишь частично, а остальные, на сумму более 14,8 млн гривен, так и осталась на бумаге.

Этими средствами участники сделки завладели и обналичили через подконтрольные организации.

Однако НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору завладения.

Сейчас по делу трое подозреваемых. Двум другим участникам, экс-директору Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области и директору строительной компании, о подозрении сообщили в сентябре 2023 года.

Напомним, мы писали, что в Украине нашли способ ликвидировать один из самых больших коррупционных рисков для строительной отрасли.

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